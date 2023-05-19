Шарль Мишель подтвердил, что истребители для Киева будут предметом обсуждения на саммите G-7

«Они тесно координируются, чтобы придерживаться общего подхода к военной поддержке», отметил политик на пресс-конференции утром.

В эту пятницу будет возможность обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом и другими участниками саммита и совместно рассмотреть вопрос о том, какая дополнительная поддержка необходима.

«Совершенно очевидно, что Украине нужно больше военной техники», — сказал он.

Американский новостной канал CNN ранее сообщал, что в последние недели администрация Байдена дала понять европейским союзникам, что США разрешат им поставлять Украине истребители F-16 американского производства.

Великобритания и Нидерланды подтвердили во вторник, что создадут международную коалицию, чтобы помочь Украине приобрести F-16. Его также поддерживает Франция.

На первом этапе для этого будут обучены украинские пилоты.