Макрон на G7 выдвинет обязательства и требования против Пекина

Президент Франции приземлился в Хиросиме рано утром в пятницу, присоединившись к японским, американским, британским, немецким, канадским и итальянским лидерам, которые уже прибыли в город-символ мира.

«Этот саммит проходит в контексте накладывающихся друг на друга кризисов, таких как война, которую ведет Москва в Украине, а также рост напряженности между Китаем и Соединенными Штатами и изменение климата», подчеркнули в Елисейском дворце.

Париж выскажет свою позицию в отношении Пекина, призывая европейцев не присоединяться к конфронтационному подходу, который предлагает Вашингтон.

«Переговоры были относительно легкими. Между членами группы не было сильных противостояний», — заверил журналистов в Хиросиме советник Эммануэля Макрона.

«Эта встреча G7 не станет G7 конфронтации, это будет G7 сотрудничества и требований в отношении Китая», - добавил он.

Что касается нового санкцинного списка, то на саммите речь идет об «ограничении обхода санкций», уже введенных против России.

В пятницу утром Великобритания заявила о санкциях, направленных, в частности, на алмазы и российский никель. Однако советник Эммануэля Макрона заявил, что этот вопрос все еще «обсуждается в Брюсселе».