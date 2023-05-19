Австралиец освобожден через 7 лет после похищения Аль-Каидой в Буркина-Фасо

Вместе с женой они были похищены джихадистами, связанными с «Аль-Каидой», в январе 2016 года.

Его жену Джослин освободили через месяц после его похищения.

Хирург вернулся в Австралию в четверг вечером, сообщила журналистам министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

«Доктор Эллиот в безопасности и воссоединился со своей женой Джоселин и их детьми», — сообщила она: «Я очень рада, что его освобождение было обеспечено и что он снова в безопасности со своей семьей», — добавила министр.

Похищение пары было заявлено джихадистской группировкой Ansar Dine, связанной с Аль-Каидой.

В июле 2017 года организация «Аль-Каида в странах исламского Магриба» (Акми) опубликовала видео, на котором запечатлены шесть заложников, в том числе Кеннет Эллиотт.