На саммите Китай-Центральная Азия Си призвал «полностью использовать» возможности для сотрудничества

Обращаясь к главам пяти бывших советских республик, собравшимся на беспрецедентный саммит, Си Цзиньпин призвал их «в полной мере использовать возможности традиционного сотрудничества в области экономики, торговли, промышленных мощностей, энергетики и транспорта», говорится в выдержке из выступления, предоставлено информационным агентством Chine Nouvelle.

Он также подчеркнул необходимость разработки «новых двигателей роста (...), таких как финансы, сельское хозяйство, сокращение бедности, снижение выбросов углерода, здравоохранение и цифровые инновации».

На этой неделе председатель КНР принимает у себя самый первый «саммит Китай-Центральная Азия» с момента установления дипломатических отношений в 1992 году между азиатским гигантом с одной стороны, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном с другой, после падения СССР.