Кафельникова опровергла слова своей матери о том, что муж модели снимает на нее компромат

Наследница теннисиста Евгения Кафельникова Алеся Петришина отрицает проблемы в своем браке.

Об этом девушка написала в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Ранее мать модели и бывшая жена Кафельникова Мария Тишкова, заявила о том, что зять жесток в обращении с женой. Родственница Алеси убеждена, что Георгию Петришину нужен специалист, так как он снимает компроматы на возлюбленную, отсылая их "нужным людям".

Алеся поставила под сомнение слова родительницы, разместив совместную фотографию с супругом, подписав ее: "Мамочка, мы тебя очень любим и очень беспокоимся за тебя".

Об отношениях Кафельниковой и Петришина стало известно летом 2020 года. В мае 2021-го возлюбленные расписались, вскоре после этого у них родилась дочь Киара.