Овощи, содержащие самое большое количество нитратов

Чемпионом по содержанию нитратов является зелень, такая, как кинза, петрушка, есть они и в таких овощах, как свекла, редис и капуста.
Врач-нутрициолог Анна Киреева всообщила в интервью "Газете.Ru", что некоторое количество вредных веществ есть также в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке и цветной капусте.
Практически нет нитратов в картошке, луке, перце, помидорах и чесноке.
Медик заметила, что важно знать место накопления вредных веществ в каждом овоще. К примеру, в огурцах и кабачках - это место, где плод крепиться к стеблю, у капусты "вся дрянь" скапливается в кочерыжке, верхних листьях и прожилках.
Морковь, томаты, перец концентрируют нитраты в сердцевине.
Киреева обратила внимание, что в свекле и картошке вредные компоненты находятся в кожуре, а у арбуза и дыни - в мякоти у самой корки.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__