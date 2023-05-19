Овощи, содержащие самое большое количество нитратов

Чемпионом по содержанию нитратов является зелень, такая, как кинза, петрушка, есть они и в таких овощах, как свекла, редис и капуста.

Врач-нутрициолог Анна Киреева всообщила в интервью "Газете.Ru", что некоторое количество вредных веществ есть также в моркови, огурцах, кабачках, тыкве, редьке и цветной капусте.

Практически нет нитратов в картошке, луке, перце, помидорах и чесноке.

Медик заметила, что важно знать место накопления вредных веществ в каждом овоще. К примеру, в огурцах и кабачках - это место, где плод крепиться к стеблю, у капусты "вся дрянь" скапливается в кочерыжке, верхних листьях и прожилках.

Морковь, томаты, перец концентрируют нитраты в сердцевине.

Киреева обратила внимание, что в свекле и картошке вредные компоненты находятся в кожуре, а у арбуза и дыни - в мякоти у самой корки.