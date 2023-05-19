19 мая глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто прибыл в казахстанскую Алма-Ату, где выступил на форуме "Европейский союз - Центральная Азия". Во время своей речи Сийярто сообщил о готовности Венгрии стать переговорной площадкой для встречи украинских и российских делегатов.

По словам Петера Сийярто, с самого начала спецоперации в Украине администрация Будапешта настаивала на скорейшем завершении конфликта, отмечая главенствующую роль мирных переговоров в вопросе деэскалации. Также политик напомнил, что ранее правительство Венгрии уже предлагало свои услуги в организации переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Говоря о необходимости возобновления диалога между враждующими сторонами, Сийярто упомянул о венграх, живущих в украинском Закарпатье. Петер Сийярто считает, что представители венгерской диаспоры подвергаются насильственной мобилизации в Украине и умирают, оказавшись на фронте.

Резюмируя, Сийярто заверил, что только дипломатический процесс является возможным средством для урегулирования российско-украинского кризиса, в то время как поставки оружия Киеву странами коллективного Запада только затягивают конфликт в регионе, мешая возобновлению диалога.

Похожее мнение прежде озвучивал глава российского МИДа Сергей Лавров, считающий, что спонсирование украинской армии западными политическими режимами затягивают страдания народа Украины, но не влияют на итоги СВО.