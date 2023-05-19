«Мы должны вырезать бюрократов, как раковую опухоль»: Пригожин рассказал о конфликте с Министерством обороны

Как подчеркнул Пригожин, именно поэтому он не боится отстаивать свои позиции, в том числе касаясь конфликта с Министерством обороны. По словам руководителя ЧВК «Вагнер», делай что должен — и будь, что будет. Не стоит постоянно оглядываться и думать о том, что будет, когда ты погибнешь, поскольку каждый человек когда-то умирает. Здоровая конкуренция — это тот фактор, который заставляет военных воевать. Если бы сейчас было мирное время, подчеркнул Пригожин, некоторые проблемы можно было бы скрывать. Но в периоды боевых действий необходимо показывать эффективность каждый день, каждый час на каждом сантиметре территории.

В связи с этим, заявил Пригожин, нельзя жалеть бюрократов. По словам главы Вагнера, (далее цитата): «Мы должны этих бюрократов выдергивать, вырезать как раковую опухоль до тех пор, пока здоровый организм не сумеет победить недуг. А у нас недуг не только внутренний, но и внешний, потому что идет война».

Евгений Пригожин не первый раз резко и публично высказывается в адрес Министерства обороны и лично министра Сергея Шойгу, а также начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Руководитель ЧВК «Вагнер» критикует их за непрофессиональные действия в ходе специальной военной операции на Украине.