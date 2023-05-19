Без прикрас: зять Шойгу раскрыл нюансы своей семейной жизни

Дочь Министра обороны России Ксения Шойгу с блогером Алексеем Столяровым познакомилась на проекте «Гонка героев», между молодыми людьми возникла искра. И вскоре пара создала гармоничную семью, сообщает Аlldaily.ru.

Сегодня супруги воспитывают кроху дочь. Алексей старается как можно больше времени посвящать своей семье - несмотря на занятость в разных проектах, мероприятиях и шоу.

Мужчина строит свой рабочий график так, чтобы оставаться на связи с женой, он не позволяет себе резкое: «Отстань, я в командировке». Столяров уверен: если выбрал человека, с которым намерен прожить всю жизнь, должен его уважать и ценить, пишет Starhit.

Хотя Алексей часто находится вне дома, всегда находит время для своей семьи. Блогер считает, что проводит с женой и дочерью больше времени, нежели многие работающие в офисе.

Вовзращаясь из командировки, Столяров старается компенсировать упущенное и наслаждаться общением с близкими.

От и до отдаюсь родным. Плюс сейчас мы с женой и дочерью поедем на 3-4 дня в Сочи - в отпуск. Конечно, когда возвращаешься после долгих путешествий, с новыми силами пытаешься как-то компенсировать общение. И я еще успеваю соскучиться, — поделился блогер.

Алексей посоветовал мужчинам, которые стали отцами, нанять няню, чтобы помочь жене почувствовать себя женщиной и дать возможность заняться своими делами.