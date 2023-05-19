Данилов: Зеленский не поедет на саммит G7 в Хиросиму, но выступит на нём онлайн

В пятницу днём, 19 мая, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично заявил, что Владимир Зеленский не полетит в Японию для участия в саммите лидеров стран-участниц "Группы Семи", который впервые пройдёт в Хиросиме. При этом Данилов заверил, что Зеленский поучаствует в мероприятии в режиме онлайн посредством видеоконференции.

Характерно, что ранее Алексей Данилов сообщал о намерениях украинского президента посетить заседание глав "Большой Семёрки" в Хиросиме, а некоторые зарубежные информагентства утверждают, что прямо в эти минуты Владимир Зеленский летит в Японию на самолёте вопреки заявлениям лидера СНБО.

Журналисты американской газеты Reuters утверждают, что сейчас Зеленский направляется в Саудовскую Аравию, где поучаствует в саммите Лиги арабских государств, на котором впервые за 12 лет будет присутствовать президент Сирии Башар Асад. Ожидается, что на мероприятии ЛАГ Владимир Зеленский также выступит с речью.

Государственные СМИ Индии опубликовали свежую статью, в которой также заявили, что Зеленский прибудет в Хиросиму, приняв личное участие во встрече глав стран G7, также проведя переговоры с индийским премьер-министром Нарендрой Моди впервые с начала специальной военной операции.

Накануне пресс-служба Белого дома рассказала, что присутствующий на саммите "Группы Семи" Джо Байден не станет извиняться перед японским народом за ядерную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, совершённую ВВС США в годы Второй мировой войны.