Как определить пустоцвет на помидорах: на что смотреть

На первый взгляд невозможно отличить эти бесполезные цветы от хороших, но опытные огородники знают как определить пустоцвет.

Дачники советуют обратить внимание на внешний вид цветка.

Если его лепестки раскрыты и цветок смотрит вверх, то опыление произошло и в нем образуется завязь.

Если же цветок поник и не расспускается, то это пустоцвет, но обрывать его не нужно поскольку он сам быстро завянет и опадет.

Чаще всего пустоцветы появляются там, где была допущена ошибка во время роста растения.

Например, высокая температура либо отсутствие достаточного количества света и свежего воздуха, а также из-за некачественных семян.

Это следует запомнить если в следующий раз решите посадить томаты на этом же месте.