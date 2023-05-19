Билли Айлиш и Джесси Резерфорд расстались

Они расстались полюбовно и до сих пор остаются «хорошими друзьями», цитирует пресс-службу певицы в американской телекомпании и портале о знаменитостях «People.com».

Все слухи об измене - ложь.

«Оба в настоящее время не замужем», — говорится в заявлении.

Певица «Happier Than Ever» и фронтмен рок-группы The Neighborhood впервые были замечены вместе в октябре.

В ноябре они прошли по красной дорожке как пара на гала-концерте искусства и кино в Лос-Анджелесе.

Согласно People.com, в апреле они вместе посетили музыкальный фестиваль Coachella.

Айлиш считается одной из крупнейших музыкальных звезд нашего времени. В 17 лет она штурмовала чарты со своим дебютным альбомом.

В 2020 году в возрасте 18 лет она выиграла премию «Грэмми» во всех четырех основных категориях.

В марте 2022 года она получила «Оскар» за песню «No Time To Die» для фильма о Бонде «No Time to Die».