Пореченков заявил, что не берется судить покинувших РФ звезд

13:04 2023-05-19

Актер Михаил Пореченков считает, что многие известные личности покинули Россию из чувства страха. Он не берет на себя ответственность судить таких коллег.

Михаил Пореченков выразил свое отношение к покинувшим РФ артистам. 

Пореченков не осуждает коллег по той причине, что многие из них уехали из чувства страха. Сам артист подчеркнул, что не намерен покидать родное государство. 

В интервью "Вечерней Москве" Михаил заявил, что осуждения знаменитостей, уехавших из страны, существуют специализированные инстанции.

Пореченков рассказал, что он занимается искусством на родине и работы у него хоть отбавляй.

Звезда экрана призвал обеспечить достойные условия труда специалистам по ТО фильмов, так как многие уезжают за рубеж по этой причине.

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