Пореченков заявил, что не берется судить покинувших РФ звезд

Михаил Пореченков выразил свое отношение к покинувшим РФ артистам.
Пореченков не осуждает коллег по той причине, что многие из них уехали из чувства страха. Сам артист подчеркнул, что не намерен покидать родное государство.
В интервью "Вечерней Москве" Михаил заявил, что осуждения знаменитостей, уехавших из страны, существуют специализированные инстанции.
Пореченков рассказал, что он занимается искусством на родине и работы у него хоть отбавляй.
Звезда экрана призвал обеспечить достойные условия труда специалистам по ТО фильмов, так как многие уезжают за рубеж по этой причине.
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