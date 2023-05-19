Пореченков заявил, что не берется судить покинувших РФ звезд

Михаил Пореченков выразил свое отношение к покинувшим РФ артистам.

Пореченков не осуждает коллег по той причине, что многие из них уехали из чувства страха. Сам артист подчеркнул, что не намерен покидать родное государство.

В интервью "Вечерней Москве" Михаил заявил, что осуждения знаменитостей, уехавших из страны, существуют специализированные инстанции.

Пореченков рассказал, что он занимается искусством на родине и работы у него хоть отбавляй.

Звезда экрана призвал обеспечить достойные условия труда специалистам по ТО фильмов, так как многие уезжают за рубеж по этой причине.