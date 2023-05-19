Волочкова очень некрасиво упала, пытаясь сесть на шпагат

Анастасия Волочкова не удержала равновесие при попытке показать полюбившийся гимнастический номер. Соответствующее видео артистка балета опубликовала в Сети.
Балерина отметила, что тут без юмора не обойтись.
Мастер танца в ролике находится в банкетном зале с новой возлюбленной своего бывшего и пытается продемонстрировать шпагат, придерживаясь за стул.
В итоге она не удерживается и падает. Хотя звезда сочла неловкую ситуацию забавной, многие подписчики обвинили ее в алкоголизме.
Соотечественники призвали Волочкову вести себя достойно в своем "преклонном" возрасте.
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