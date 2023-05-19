Волочкова очень некрасиво упала, пытаясь сесть на шпагат

13:49 2023-05-19

Анастасия Волочкова переборщила со шпагатами. Пытаясь в очередной раз продемонстрировать свое умение, балерина не удержала равновесие и "рухнула".

Анастасия Волочкова не удержала равновесие при попытке показать полюбившийся гимнастический номер. Соответствующее видео артистка балета опубликовала в Сети.

Балерина отметила, что тут без юмора не обойтись.

Мастер танца в ролике находится в банкетном зале с новой возлюбленной своего бывшего и пытается продемонстрировать шпагат, придерживаясь за стул.

В итоге она не удерживается и падает. Хотя звезда сочла неловкую ситуацию забавной, многие подписчики обвинили ее в алкоголизме.

Соотечественники призвали Волочкову вести себя достойно в своем "преклонном" возрасте.

Показать следующие комментарии
Фото