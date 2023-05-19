В прежние времена наложницам турецкого султана разрешалось родить лишь одного сына

Когда только одна из наложниц рожала мальчика и он подрастал, мать вместе с сыном отправляли в провинцию. Там юноша должен был научиться азам правления государством.

Сыновья от разных наложниц,хотя и считались родными братьями,недолюбливали друг друга. Это объяснялось тем, что каждый из них в будущем претендовал на престол, ввиду чего молодые люди считались конкурентами.

В дальнейшем самый умный и хитрый из братьев убивал всех остальных и становился правителем Турции. Жители империи при этом жили спокойно и никак не страдали из-за такого хода событий.

Рождение же девочек в семье султана не ограничивалось никакими рамками. Первой нарушила сложившиеся устои одна из жен правителя Турции - Хюррем.

Она родила султану пятеро сыновей, из-за чего пришлось срочно менять порядок наследования престола.