LP: ChatGPT уже доступен на iPhone в США

Это новое приложение доступно в Соединенных Штатах на iPhone, с расширением, запланированным в других странах и на телефонах Android, согласно пресс-релизу калифорнийского стартапа.

Бесплатное приложение позволяет, как и веб-сайт, обсуждать с чат-ботом технические концепции, предлагать идеи или подводить итоги.

OpenAI обещает, например, возможность получения точной информации без необходимости фильтровать рекламные объявления или несколько результатов, как в настоящее время делают поисковые системы.

Однако при открытии приложение также предупреждает, что ChatGPT может предоставлять неточную информацию о людях, местах или фактах.

Веб-сайт ChatGPT, запущенный в конце ноября, превысил отметку в миллион пользователей за неделю, установив рекорд.

Два месяца спустя у сервиса уже было около 100 миллионов активных пользователей в месяц, что является еще одним рекордом, согласно исследованию UBS, опубликованному в прессе.

Microsoft, главный инвестор OpenAI, интегрировала языковую модель, на которой основан ChatGPT, со своей поисковой системой Bing, а Google готовится к запуску тестовой версии.