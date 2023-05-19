Опытный огородник объяснил, как правильно поливать рассаду перца, чтобы не желтели листья

Разбираемся, в чем дело и как улучшить ситуацию

Слишком холодная вода

Нельзя поливать рассаду слишком холодной водой. Дело в том, что корни могут впитать в себя влагу только при рекомендованных норм температуры. Если она снижена, устьица растений закрываются, не в состоянии поглощать воду от холода. В итоге у растения сильный стресс.

Мало жидкости

Рассада может недополучать нужный ей объем влаги просто из-за того, что ей мало дают воды при поливах. Кончики корней отмирают и уже не могут восстановиться. Даже при нормализовавшихся поливах рост рассады на время будет приостановлен, а листья сохранят желтый оттенок.

Излишки

Избыточное увлажнении ведет к гниению корней и гибели их кончиков, из-за этого прекращается нормальное впитывание жидкости. Получается, что даже при обильном поливе рассада испытывает жажду и нехватку влаги.

Нет хорошего дренажа

При поливах всегда образуются излишки жидкости, она должна куда-то уходить. Для этого делают дренаж, который забирает лишнюю влагу. Если дренаж плохой или его нет, то на дне тары скапливается вода и начинаются гнилостные процессы, растение болеет, заводится грибок. Естественно, от этого желтеют и гибнут листья.