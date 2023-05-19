Огородник со стажем рассказал, как организовать освещение при выращивании перца

Молоденькие перцы очень болезненно реагируют на недостаток освещения. При нехватке солнечных лучей листики рассады становятся желтыми и в конце концов начинают осыпаться.

Куст растет медленно или вообще замирает в развитии.

Опытные дачники знают, что в норме для перца длина светового дня должна составлять минимум 12 часов.

Это правило, кстати, относится ко всем растениям семейства пасленовых - баклажанам, томатам.

Кроме того, перец должен не просто получать свет 12 часов, освещаться он должен равномерно, а не с одной стороны.

Поставив ящик с растениями на подоконник, наивно полагать, что рассаде хватит света. Это конечно не так. Саженцы будут развиваться плохо, неравномерно, начнут затенять своих соседей.

Если посев был сделан в марте, или даже в конце февраля, то естественного света будет точно недостаточно. День в это время еще очень короткий.

Вот почему нужно организовывать перцам искусственную подсветку. Для этого существуют специальные фитолампы, в крайнем случае применяются и обычные лампы.

Главное условие - держать перцы под светом не меньше 12 часов в день.