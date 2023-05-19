Огородник со стажем рассказал, как организовать освещение при выращивании перца

14:23 2023-05-19

От освещения зависит полноценное развитие рассады перца, если света мало, она начнет чахнуть, слабеть, вытягиваться. Каким должен быть режим подсвечивания, рассказал огородник.

Молоденькие перцы очень болезненно реагируют на недостаток освещения.  При нехватке солнечных лучей листики рассады становятся желтыми и в конце концов начинают осыпаться.

Куст растет медленно или вообще замирает в развитии.

Опытные дачники знают, что в норме для перца длина светового дня должна составлять минимум 12 часов.

Это правило, кстати, относится ко всем растениям семейства пасленовых - баклажанам, томатам.

Кроме того, перец должен не просто получать свет 12 часов, освещаться он должен равномерно, а не с одной стороны.

Поставив ящик с растениями на подоконник, наивно полагать, что рассаде хватит света. Это конечно не так. Саженцы будут развиваться плохо, неравномерно, начнут затенять своих соседей.

Если посев был сделан в марте, или даже в конце февраля, то естественного света будет точно недостаточно. День в это время еще очень короткий.

Вот почему нужно организовывать перцам искусственную подсветку. Для этого существуют специальные фитолампы, в крайнем случае применяются и обычные лампы.

Главное условие - держать перцы под светом не меньше 12 часов в день.

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