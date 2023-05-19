Великолепные ирисы: как за ними ухаживать, чтобы цветы были сочными и здоровыми

Прежде всего, нужно определиться с местом посадки ирисов: они любят солнечные и открытые места, их надо и выбрать. Правильное место расположения клумбы позволит наслаждаться бесперебойным и обильным цветением ирисов в течение четырех-пяти лет.

Перед посадкой корни надо осмотреть, удалить подозрительные места (с признаками гнили). Срезы обработать крепким раствором марганцовки и оставить сохнуть на солнце на целый день.

При посадке листья следует укоратить на треть длины. Корни подрезать, оставив 7-10 см, а после посадки опудрить кусты древесной золой.

В период вегетации ирисы нужно подкармливать лишь минеральными удобрениями - органические снижают иммунитет, способствуют распространению болезней.

Ранней весной на клумбы надо внести нитроаммофоску, прополоть. Но осторожно - чтобы не повредить корневище, которое у этих цветков располагается близко к поверхности.

Как только у основания начнут прощупываться бутоны, надо незамедлительно пролить растение каким-нибудь инсектицидом (из расчета 1 л на одно растение). Дело в том, что в бутонах нередко заводятся черви и, если вовремя не обработать, бутоны не распустятся, а то и вовсе могут выгнить.

Если лето дождливое, цветы заболели или просто для профилактики бактериоза и листовой пятнистости полезно обработать ирисы хлорокисью меди. Во второй половине лета и осенью они вообще не требуют опеки.