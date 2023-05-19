Режиссер Глеб Панфилов после инсульта начал приходить в себя, его состояние улучшается

Попавший в больницу с инсультом режиссер Глеб Панфилов потихоньку начинает идти на поправку. Сейчас 88-летний кинорежиссер пока еще находится в реанимации. К нему подключен аппарат ИВЛ, но пациент находится в сознании.

Врачи, которые изначально оценивали состояние Панфилова как тяжелое теперь отмечают, что отрицательной динамики не наблюдается. И можно с осторожностью говорить, что кинематографист начинает постепенно выздоравливать, хотя серьезные прогнозы лучше пока не делать.