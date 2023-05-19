Режиссер Глеб Панфилов после инсульта начал приходить в себя, его состояние улучшается

15:09 2023-05-19

Кинорежиссер Глеб Панфилов попал в больницу, где ему диагностировали инсульт, но сейчас ему уже становится лучше.

Попавший в больницу с инсультом режиссер Глеб Панфилов потихоньку начинает идти на поправку. Сейчас 88-летний кинорежиссер пока еще находится в реанимации. К нему подключен аппарат ИВЛ, но пациент находится в сознании.

Врачи, которые изначально оценивали состояние Панфилова как тяжелое теперь отмечают, что отрицательной динамики не наблюдается. И можно с осторожностью говорить, что кинематографист начинает постепенно выздоравливать, хотя серьезные прогнозы лучше пока не делать.

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