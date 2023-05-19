Гребенщиков прокомментировал дело о дискредитации ВС РФ, заведенное против него

Борис Гребенщиков не первый год проживает в Великобритании. В РФ до СВО артист приезжал ради выступлений и встреч с родственниками. В родном государстве звезда сцены не появлялся в течение всего прошлого года.

Гребенщиков дал нелестную оценку действиям властей РФ. Соотечественники не поняли такой порыв музыканта.

Ранее сообщалось, что против лидера "Аквариума" заведено дело о дискредитации российской армии. Протокол был составлен в Тверской суд столицы.

На вопрос корреспондента издания "Московский комсомолец" о том, почему певца так наказывают, тот ответил, что без понятия. Отметив, что про армию он никогда и словом не обмолвился.