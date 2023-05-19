Маск рассказал о двух новых моделях признал, что Cybertruck сложно изготовить

Маск пообещал, что Cybertruck действительно начнет поставки позже в этом году.
Ранее Маск обещал, что первые поставки Cybertruck начнутся в 2021 году, но это было перенесено на 2022, а теперь и на 2023 год.
Tesla не будет поставлять Cybertruck в больших объемах в этом году, но запланировала официальную первую поставку на третий квартал.
Маск признал, что компания столкнулась с проблемами при производстве полностью электрического грузовика.
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