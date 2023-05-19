Маск рассказал о двух новых моделях признал, что Cybertruck сложно изготовить

Маск пообещал, что Cybertruck действительно начнет поставки позже в этом году.

Ранее Маск обещал, что первые поставки Cybertruck начнутся в 2021 году, но это было перенесено на 2022, а теперь и на 2023 год.

Tesla не будет поставлять Cybertruck в больших объемах в этом году, но запланировала официальную первую поставку на третий квартал.

Маск признал, что компания столкнулась с проблемами при производстве полностью электрического грузовика.