Маск рассказал о двух новых моделях признал, что Cybertruck сложно изготовить

15:34 2023-05-19

Tesla работает над двумя новыми продуктами, и Маск сказал, что, по его предположениям, Tesla будет выпускать более 5 миллионов таких устройств в год, как только они выйдут на полную мощность.

Маск пообещал, что Cybertruck действительно начнет поставки позже в этом году.

Ранее Маск обещал, что первые поставки Cybertruck начнутся в 2021 году, но это было перенесено на 2022, а теперь и на 2023 год.

Tesla не будет поставлять Cybertruck в больших объемах в этом году, но запланировала официальную первую поставку на третий квартал.

Маск признал, что компания столкнулась с проблемами при производстве полностью электрического грузовика.

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