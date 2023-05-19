Бортич сообщила о разводе со своим супругом Савельевым

Александра Бортич разорвала отношения со своим супругом, предпринимателем Евгением Савельевым. Актриса не стала скрывать, что не живет с отцом своего ребенка некоторое время.

Любимица публики вышла на связь в соцсетях и сообщила, что хоть и не живет с мужем, но сохранила с ним теплые отношения.

Она заверила, что они по-прежнему любят и уважают друг друга и вместе воспитывают сына.

Интересно, что совсем недавно актриса называла свои отношения с возлюбленным лучшими в мире. По всей видимости, пара свернула в своих взаимоотношениях куда-то не туда.