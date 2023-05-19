От Вайкуле отвернулись многие знакомые в Латвии после ее нелестных заявлений об РФ

Латвийская исполнительница Лайма Вайкуле сообщила о том, что у нее испортились отношения со многими знакомыми после гадостей, которые она наговорила о России.

Интересно, что общаться с ней перестали латвийские знакомые, даже заблокировав ее телефонный номер. Вайкуле пожаловалась на этих людей в рамках собственного Ютуб-канале.

Певица заявила, что она в черном списке.

За последнее время артистка рассказала о том, что кормила весь советский союз, не видит ничего плохого в сносе памятников воинам-освободителям, а также призналась, что ее предки сотрудничали с нацистами во время ВОВ, а она в этом не видит ничего зазорного.