Вечером 19 мая журналисты американского телеканала CNN взяли интервью у президента Турции Тайипа Эрдогана, в ходе которого политик публично обвинил лидеров западных стран в несбалансированности подхода при попытке наладить диалог с российским правительством, о чём свидетельствует отсутствие представителей США в контактной группе по черноморской инициативе, направленной на вывоз украинского зерна.

Эрдоган напомнил, что днём ранее стало известно о продлении зерновой сделки на два месяца, однако это стало возможно благодаря особенным отношениям между Владимиром Путиным и правительством Турции, в то время как администрация Вашингтона лишь способствует срыву соглашений по экспорту сельскохозяйственной продукции, производимой в Украине.

Днём ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров публично подтвердил сведения о том, что зерновая сделка была продлена на шестьдесят календарных дней, однако за эти два месяца будет решено, возможно ли в будущем пролонгировать действие положений данного документа.

Известно, что консультации по вопросу продления соглашений, призванного легализовать вывоз украинского зерна, в последние дни проходили в режиме закрытой видеоконференции, а сама сделка была продлена на два месяца, хотя предполагалось, что её продлят на сто двадцать суток.

При этом Лавров предупредил всех участников зерновой сделки, что в случае несоблюдения её положений в течение двух месяцев со дня её продления после 17 июля последующая пролонгация черноморской инициативы исключена.