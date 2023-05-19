Если весной обрезать клубнику, то летом она даст обильный урожай

Многие садоводы предпочитают провести осеннюю обрезку клубничных кустов и весной не возвращаться к этой процедуре. Конечно, можно сделать и так.

Но именно весенняя обрезка дает растениям новые силы. В результате ее клубничные кусты не расходуют ресурсы на старые усы и листья, которые уже непродуктивны.

Кроме того, весенняя обрезка клубничника эффективно профилактирует атаки вредителей и грибковые заболевания растений. А также омолаживает кустики, в результате чего будущий урожай порадует крупными и сладкими ягодами.

Обрезать клубничник весной следует в соответствии с погодными и климатическими условиями. Для более теплых регионов это середина весны, для более холодных - май.

Для начала нужно удалить старые, больные, сухие и поврежденные листья, оставив розетку с зелеными побегами и листочками.

Укоренившиеся усы нужно выкопать. Но если надо омолодить клубничник, то самые лучшие экземпляры усов лучше сохранить для последующей пересадки, отделив их от материнского куста.

Работать необходимо только чистым и острым инструментом, при этом все обрезанное нужно сжечь (класть в компост его нельзя, чтобы не занести инфекцию в землю).

При проведении обрезки сердечник розетки должен остаться целым - очень важно его не повредить.