Эксперт по здоровью позвоночника Джеймс Лейнхард заявил, что сон на животе наиболее вреден для осанки

Специалист по коррекции осанки заявил, что из всех поз для сна длительное лежание на животе способно принести существенный вред здоровью позвоночника. Поза нефизиологична, и вызывает напряжение в области шеи и спины. Особенно вредно подтягивать колени к животу и класть руки по обе стороны от подушки.

Чтобы убрать негативные воздействия, любителям спать на животе Лейнхард посоветовал спать на боку, подложив одну подушку между коленями, а вторую прижимать к груди. Такая поза позволит избегать переворачивания на живот во сне, и нагрузки на позвоночник.