Очень много гиацинтов: как для этого грамотно размножить луковицы растения

Как легко и просто размножить гиацинты? Какие способы размножения этого цветка существуют вообще?

Луковичное

Для этого после цветения надо выкопать луковицы гиацинтов, обрезать корешки и стебель с листвой. Вымыть луковицы и обеззаразить в растворе с марганцовкой, высушить.

Затем острым ножом разрезать донце на 4 части (крестообразно). Такая мера простимулирует отрастание молодых деток. С каждой луковицы таким образом можно получить множество растений. После этого можно высаживать.

Листьями

Таким способом гиацинты размножают во время формирования бутонов. Для этого у основания стебля надо аккуратно срезать пару листьев. Срез присыпать толченым углем для дезинфекции.

Из нижней части либо из середины взять детки (верхушечные листья обрезать нельзя). Лист поделить на 2 части и обработать стимулирующим раствором, затем пикировать в горшочки.

После их надо высадить в песчаный грунт, заглубить лист на 2 см и умеренно полить. Через 2 месяца появятся первые отростки, к 3 месяцам они достигнут размера горошины. На каждом листе завяжутся примерно 3-4 такие почки. Первые 2 сезона нельзя трогать лист с отростками, пересадить в открытый грунт только на 3 год.

Семенами

Сеять семена нужно в начале сентября. Перед посадкой грунт разрыхлить, разровнять, проделать бороздки. Посеять семена, заглубив на 1 см, присыпать землей.

Для защиты от холода грунт замульчировать. Через полгода появятся первые всходы.