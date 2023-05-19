Арнольд Шварцнеггер рассказал о том, как справлялся с разводом и личных отношениях

Арнольд Шварцнеггер откровенно поделился мыслями о личной жизни с Голливуд Репортер. Он рассказал, что у него сейчас есть подруга Хизер Маллиган, с которой у него прекрасные отношения. Что же касается общения с бывшей женой Марией Шрайвер, то актер говорит, что им можно дать Оскар за то, как они справились с разводом.

По его словам, по браку он не скучает, но все главные праздники они обязательно проводят вместе с Марией и детьми. Он уверен, что они сделали все возможное, чтобы их драматическое расставание не слишком сильно ударило по детям, и считает, что справились с этой задачей.