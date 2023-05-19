В Жодино задержаны супруги-киберпреступники, заманивавшие жертв в кино или театр

По данным следствия, 22-летний житель Жодино и его супруга создавали фейковые аккаунты для знакомств в мессенджерах и вступали в переписку с потенциальными жертвами.

В ходе беседы жодинец скидывал фишинговые ссылки под видом онлайн-оплаты билетов в кино или театр, куда жертвы супругов-киберпреступников вводили свои реквизиты, после чего с банковского счёта потерпевших списывались денежные средства.

По факту произошедшего следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 (хищение путем модификации компьютерной информации, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Беларуси.

К молодому человеку применена мера пресечения в виде заключения под стражу.