Гостюхин обвинил Вайкуле и Кикабидзе в нацизме

Владимир Гостюхин резко отозвался о бывших советских артистах Лайме Вайкуле и Вахтанге Кикабидзе, которые стали критиками РФ. Актер назвал певцов неблагодарными.

Гостюхин рассказал, что еще в советские времена артистов возили по Прибалтике, где он наблюдал культивирование национализма и сознания, что прибалтийские народы - "белая раса".

Тогда Латвия, Литва и Эстония были избалованы, а теперь - это задворки Европы, а артисты, обласканные в СССР и РФ, благодарности не прояли.

Он выразился о Вайкуле: "А эта… побрякушка и дура. Кому она нужна?".

Резко Гостюхин отзывается и о Кикабидзе. Гостюхин заявил, что этих артистов "нацизм разъел".