Гостюхин обвинил Вайкуле и Кикабидзе в нацизме

16:30 2023-05-19

Актер Владимир Гостюхин обвинил исполнителей Лайму Вайкуле и Вахтанга Кикабидзе в нацизме.

Владимир Гостюхин резко отозвался о бывших советских артистах Лайме Вайкуле и Вахтанге Кикабидзе, которые стали критиками РФ. Актер назвал певцов неблагодарными.

Гостюхин рассказал, что еще в советские времена артистов возили по Прибалтике, где он наблюдал культивирование национализма и сознания, что прибалтийские народы - "белая раса".

Тогда Латвия, Литва и Эстония были избалованы, а теперь - это задворки Европы, а артисты, обласканные в СССР и РФ, благодарности не прояли.

Он выразился о Вайкуле: "А эта… побрякушка и дура. Кому она нужна?".

Резко Гостюхин отзывается и о Кикабидзе.  Гостюхин заявил, что этих артистов "нацизм разъел".

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