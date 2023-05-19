МакSим устроила мероприятие для детей-сирот под Москвой

Певица МакSим организовала праздник для детей, оставшихся без родителей, из неблагополучных семей, приуроченный к окончанию школьного года в семейном центре "Мытищинский".

Знаменитость выложила снимки с события в социальных сетях.

Вместе с детьми звезда сцены готовила шашлыки и бургеры. Воспитанники школ-интернатов принимали участие в интерактивной программе, где их развлекали аниматоры. Детям показали шоу мыльных пузырей.

Примечательно, что на фото артистка выглядит заметно постройневшей.

В марте певица отменила все выступления, сославшись на плохое самочувствие.