МакSим устроила мероприятие для детей-сирот под Москвой

Певица МакSим организовала праздник для детей, оставшихся без родителей, из неблагополучных семей, приуроченный к окончанию школьного года в семейном центре "Мытищинский".
Знаменитость выложила снимки с события в социальных сетях.
Вместе с детьми звезда сцены готовила шашлыки и бургеры. Воспитанники школ-интернатов принимали участие в интерактивной программе, где их развлекали аниматоры. Детям показали шоу мыльных пузырей.
Примечательно, что на фото артистка выглядит заметно постройневшей.
В марте певица отменила все выступления, сославшись на плохое самочувствие.
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