Харрисону Форду вручили Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за заслуги в области киноискусства.

Американский актер Харрисон Форд получил почетный приз Каннского кинофестиваля, Золотую пальмовую ветвь за вклад в киноискусство. Актер был очень расстроган полученной наградой, вручение которой было неожиданностью, поскольку нигде не анонсировалось.

Харрисон Форд прибыл на кинофестиваль во Францию, чтобы представить свой новый фильм Индиана Джонс и Колесо судьбы вместе со своими коллегами. Он объявил, что более сниматься в знаменитой франшизе не планирует.