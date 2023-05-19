Харрисону Форду вручили Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за заслуги в области киноискусства.

16:48 2023-05-19

Почетная Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля была вручена 80-летнему актеру Харрисону Форду.

Американский актер Харрисон Форд получил почетный приз Каннского кинофестиваля, Золотую пальмовую ветвь за вклад в киноискусство. Актер был очень расстроган полученной наградой, вручение которой было неожиданностью, поскольку нигде не анонсировалось.

Харрисон Форд прибыл на кинофестиваль во Францию, чтобы представить свой новый фильм Индиана Джонс и Колесо судьбы вместе со своими коллегами. Он объявил, что более сниматься в знаменитой франшизе не планирует.

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