Илон Маск рассказал, что посоветовал бы детям по выбору профессии с учетом развития искусственного интеллекта

Миллиардер заявил, что у него самого есть множество опасений по поводу того, что искусственный интеллект способен выполнять все больше работы лучше, чем человек. Но, когда у него спросили, что бы он посоветовал своим детям относительно выбора профессии с учетом тенденций будущего, он ответил, что его советом было бы следовать своему сердцу, и выбирать то дело, которое больше всего приносит радости и пользы людям.

Также Маск признался, что, размышляя об искусственном интеллекте и работе в этой области, он испытывает некоторую степень демотивации, особенно, если представить, что ИИ сможет делать многое из того, что делал ты, лучше тебя.