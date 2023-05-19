Простая крупа поможет бороться с вредителями на участке

Речь идет о самом обычном пшене. Использовать его против вредителей на огороде очень просто.

Нужно рассыпать крупу по муравьиным тропкам и рядом с муравейником - после этого количество муравьев заметно уменьшится.

Также пшено эффективно используется в качестве удобрения, так как оно очень богата полезными веществами. Например, оно служит хорошей подкормкой при посадке перцев в грунт.

Чтобы приготовить удобрение, надо залить полкило пшена 2-мя литрами воды и оставить смесь настаиваться на сутки при комнатной температуре.

После этого смесь процеживается, и ею можно подкармливать растения.

Отлично работает против насекомых и манная крупа. Ее тоже можно рассыпать по муравьиным тропам и вокруг муравейников, а также вокруг кустов и плодовых деревьев.

Крупа действует на насекомых так: паразиты поедают ее, крупинки набухают в их желудках и разрывают их. А еще муравьи заносят крупу внутрь муравейника, где она увеличивается в объеме от влаги и закупоривают собой все ходы.