Майкл Дуглас показался на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в компании супруги и дочери

17:17 2023-05-19

Майкл Дуглас прошелся по красной дорожке в Каннах в сопровождении жены Кэтрин Зеты-Джонс и дочери Кэрис.

Майкл Дуглас в этом году на Каннском кинофестивале стал почетным лауреатом премии Золотая пальмовая ветвь. Это первый приз, который был вручен в рамках фестиваля. Актер сердечно поблагодарил оргкомитет фестиваля, и подчеркнул уникальность киносмотра.

Дуглас также пошутил, что Каннскому фестивалю в этом году исполнится 76 лет, но ему все-таки на три года больше. Актера сопровождали супруга Кэтрин Зета-Джонс и дочь Кэрис.

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