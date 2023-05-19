Майкл Дуглас показался на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в компании супруги и дочери

Майкл Дуглас в этом году на Каннском кинофестивале стал почетным лауреатом премии Золотая пальмовая ветвь. Это первый приз, который был вручен в рамках фестиваля. Актер сердечно поблагодарил оргкомитет фестиваля, и подчеркнул уникальность киносмотра.

Дуглас также пошутил, что Каннскому фестивалю в этом году исполнится 76 лет, но ему все-таки на три года больше. Актера сопровождали супруга Кэтрин Зета-Джонс и дочь Кэрис.