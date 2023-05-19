Наталья Подольская рассказала, что делает ее отношения с Владимиром Пресняковым счастливыми

Певица рассказала, что отношения будут прочными, если руководствоваться принципами любви и уважения к своему партнеру, а в спорных ситуациях не забывать иногда ставить себя на его место. Это, по ее мнению, помогает не только в личных, но и в любых других отношениях.

И, конечно, только любовь позволяет человеку раскрыть самые лучшие свои стороны. Напомним, Подольская и Пресняков в официальном браке уже почти 13 лет. У них растут двое сыновей Артемий и Иван.