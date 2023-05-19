3 средства, позволяющие выглядеть намного моложе своего возраста

Блогер Ханна Ньюман, часто размещает посты на тему менопаузы и здоровья. Ее последнее видео набрало более 100 000 просмотров, благодаря ее свекрови.

В кадре позирует мать мужа Ханны, которой 62 года, а выглядит она максимум на 45 лет.

Блогер рассказала, как ее свекрови удается выглядеть намного младше своих лет. Дело в том, что женщина использует 3 ингредиента для здоровой кожи и это гиалуроновая кислота, витамин С и SPF.

Гиалуроновая кислота увлажняет кожу, повышает тонус, сокращает морщины, витамин С делает кожу светлее, ликвидирует пигментные пятна и следы от угрей, а SPF "обороняет покров" от вредного воздействия УФ-лучей, старящих кожу.

Конечно, нельзя забывать о спорте. Родственница блогера занимается физическими упражнениями 4 раза в неделю.

Что касается питания, что в рационе обязательно должны быть свекла, брокколи и брюссельская капуста.