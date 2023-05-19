Сильвио Берлускони выписали из больницы через шесть недель после госпитализации

Первоначально Берлускони был госпитализирован для лечения слабого состояния, связанного с легочной инфекцией, его врачи обнаружили, что он страдает хроническим лейкозом, отсюда и такое длительное пребывание.

«Бессмертный» впервые обратился к своим сторонникам в начале мая в видеообращении из своей больничной палаты, элегантно одетый и сидящий за столом с партийным знаменем и итальянским флагом позади него.

86-летний Сильвио Берлускони за последние годы несколько раз госпитализировался, в том числе после заражения Covid-19 в 2020 году.

Он также перенес серьезную операцию на открытом сердце в 2016 году, а затем операцию по лечению кишечной непроходимости весной 2019 года.

В 1997 году ему сделали операцию по поводу злокачественной опухоли простаты.