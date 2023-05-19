Ведущими премии RU.TV в 2023 году станут 8 российских звезд

Итак, церемония вручения музыкальной премии канала RU.TV состоится 23 мая в столичном "Крокус Сити Холле".

Ведущими культурного события станут сразу 4 звездных пары.

Вести премию в 2023 году будут Елена Север и Валдис Пельш, Татьяна Геворкян и Оскар Кучера, Ида Галич и Александр Рогов, Милана Хаметова и Давид Манукян.

Генеральный продюсер RU.TV Михаил Богомолов отметил, что организаторы с особой тщательностью отбирали ведущих к шоу.

Зрители насладятся выступлениями Григория Лепса, Полины Гагариной, Николая Баскова, Сергея Лазарева, Дмитрия Билана и многих других не менее любимых артистов.