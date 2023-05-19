Выросли огурцы кривыми и внутри пустыми: какие были допущены ошибки

Случается, что вроде и внимания растению уделил немало, но урожай не радует. Скажем, те же огурцы вдруг растут кривыми и даже полыми внутри. Почему так бывает? Как это исправить?

Как поясняют опытные огородники, неправильная форма у овоща случается в основном из-за несбалансированного питания. И по его виду можно догадаться, какого именно.

Если заострена верхняя часть плода - значит, овощ недополучил азоты. Если плоды сужены к плодоножке и расширены в верхней части - значит, не хватило калия. Завязи вообще опали - следовательно, растению мало было фосфора.

Огурцы с "талией" орбазуются при перепадах дневной и ночной температур. Кривые дугообразные - из-за перекрестного опыления разных гибридов либо при нерегулярных поливах.

Что касается полых огурцов, то основная причина - нехватка воды. Одни сорта и гибриды особенно требовательны к воде в начале формированяи плодов, другие - когда они подрастут до 3-5 см. И этот аспект надо учитывать.