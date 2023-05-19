Гниют плоды на ветке: почему так бывает и как оказать томатам скорую помощь

Антракноз томатов - серьезная проблема. Как правило, он поражает не только плоды, но и корневую шейку. На корнях появляются бурые шелушащиеся пятна, плоды (обычно зрелые) покрываются светло-бурыми пятнами, позже они темнеют - вплоть до черного цвета.

Что можно предпринять? Автор Телеграмм-канала "Дача. Сад.Огород" советует прежде всего удалить пораженные части растения. После этого кусты растения опрыскать хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Также эффект дают серосодержащие препараты: например, Кумулус ДФ, коллоидная сера и другие.

Но, конечно, лучше болезнь предупредить. Для этого нужно регулярно обрабатывать томаты 1%-ной бордоской жидкостью (не менее, чем 3-4 раза за сезон, с интервалом 10-12 дней). Полезно также тщательно рыхлить почву после каждого полива.

Когда урожай будет собран, надо обязательно продезинфицировать теплицу, где росли томаты. При этом особое внимание уделить деревянным частям постройки. Для дезинфекции можно использовать хлорную известь: 200 гр. вещества растворить в 10 л воды.