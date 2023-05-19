Meta проводит наступление в области ИИ, создавая новый чип

Материнская компания Facebook Meta представила в четверг свои последние достижения в области искусственного интеллекта.
В сообщении в блоге главный инженер по инфраструктуре Meta Сантош Джанардан объясняет, как группа намерена в будущем построить собственную инфраструктуру для обучения искусственного интеллекта, используя собственные технологии вплоть до уровня отдельных чипов.
«Meta Training and Inference Accelerator» — это название чипа, который Meta разработала для этой цели.
Он предназначен для энергоэффективного обучения и использования («Inference» — логическое применение обученных знаний к новым данным) больших оптимизированных моделей ИИ.
С его помощью Meta в первую очередь хочет значительно сократить затраты на оборудование, а также время, необходимое для обучения больших моделей ИИ, таких как GPT4 от OpenAI.
Meta не планирует продавать эти чипы конкурентам, многие подробности о чипе остаются в секрете.
Однако, как группа сообщила инвесторам, он должен основываться на энергосберегающей конструкции RISC-V британского производителя микросхем ARM и при требуемой мощности 25 Вт рассчитывать значительно эффективнее, чем графические чипы (GPU) A100 от Nvidia, которые до сих пор были стандартом для обучения ИИ.
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