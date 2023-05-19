Meta проводит наступление в области ИИ, создавая новый чип

Материнская компания Facebook Meta представила в четверг свои последние достижения в области искусственного интеллекта.

В сообщении в блоге главный инженер по инфраструктуре Meta Сантош Джанардан объясняет, как группа намерена в будущем построить собственную инфраструктуру для обучения искусственного интеллекта, используя собственные технологии вплоть до уровня отдельных чипов.

«Meta Training and Inference Accelerator» — это название чипа, который Meta разработала для этой цели.

Он предназначен для энергоэффективного обучения и использования («Inference» — логическое применение обученных знаний к новым данным) больших оптимизированных моделей ИИ.

С его помощью Meta в первую очередь хочет значительно сократить затраты на оборудование, а также время, необходимое для обучения больших моделей ИИ, таких как GPT4 от OpenAI.

Meta не планирует продавать эти чипы конкурентам, многие подробности о чипе остаются в секрете.

Однако, как группа сообщила инвесторам, он должен основываться на энергосберегающей конструкции RISC-V британского производителя микросхем ARM и при требуемой мощности 25 Вт рассчитывать значительно эффективнее, чем графические чипы (GPU) A100 от Nvidia, которые до сих пор были стандартом для обучения ИИ.