Звезда сериала Великолепный век Уизерли появилась на Каннском фестивале в платье российского бренда

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", появилась на Каннском кинофестивале в наряде от российского дизайнера.
Знаменитость прибыла на показ "Индиана Джонс и Колесо судьбы" в платье от российского модельера Юлии Яниной, создательницы марки YANINA.
Артистка позировала перед фотографами в черно-бежевом платье, а на голове у нее была черная вуаль.
Сама Юлия Янина вместе со своей дочерью также посетила культурное мероприятие.
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