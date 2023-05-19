Звезда сериала Великолепный век Уизерли появилась на Каннском фестивале в платье российского бренда

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, прославившаяся благодаря роли Хюррем-султан в сериале "Великолепный век", появилась на Каннском кинофестивале в наряде от российского дизайнера.

Знаменитость прибыла на показ "Индиана Джонс и Колесо судьбы" в платье от российского модельера Юлии Яниной, создательницы марки YANINA.

Артистка позировала перед фотографами в черно-бежевом платье, а на голове у нее была черная вуаль.

Сама Юлия Янина вместе со своей дочерью также посетила культурное мероприятие.