Детей Жукова затравили в школе за рубежом

Наследники лидера "Руки вверх!" Сергея Жукова натерпелись от сверстников в зарубежных школах. Дети вынуждены были менять учебные заведения из-за постоянных переездов.

Исполнитель рассказал, что его чада обучались в Англии и США. Им везде было нелегко.

Артист рассказал, что в школах учатся самые разные дети, по интересам, социальному статусу или национальности.

Жуков сокрушается, что они с женой Региной Бурд не раз успокаивали своих отпрысков из-за школьных конфликтов.

Музыкант заверил, что, к сожалению, даже элитные учебные заведения за рубежом не отличаются от школ в РФ.