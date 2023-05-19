Рудковская похвасталась формами в ярко-розовом бикини

Яна Рудковская со своим семейством отправилась в отпуск на Мальдивы.
Вместе с знаменитостью отдыхать поехали ее муж, фигурист Евгений Плющенко, сыновья Александр и Арсений, мама Яны и няня младшего наследника.
Интересно, что Рудковская для себя и мужа сняла одну виллу, а для всех остальных другую.
Музыкальный продюсер не забыла похвастаться в социальных сетях своей подтянутой фигурой. Она надела ярко-розовый купальник со шлейфом.
Поклонники оценили внешний вид российской звезды.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__