Рудковская похвасталась формами в ярко-розовом бикини

Яна Рудковская со своим семейством отправилась в отпуск на Мальдивы.

Вместе с знаменитостью отдыхать поехали ее муж, фигурист Евгений Плющенко, сыновья Александр и Арсений, мама Яны и няня младшего наследника.

Интересно, что Рудковская для себя и мужа сняла одну виллу, а для всех остальных другую.

Музыкальный продюсер не забыла похвастаться в социальных сетях своей подтянутой фигурой. Она надела ярко-розовый купальник со шлейфом.

Поклонники оценили внешний вид российской звезды.