Киркоров объявил о первом модном показе своего сына Мартина, который пройдет в день рождения мальчика

Филипп Киркоров разместил в соцсетях анонс первого модного показа его наследника Мартина. 10-летний модельер представит свою коллецию уже этим летом.

По словам гордого родителя, Мартин изобразил свою первую коллекцию одежды, вдохновляясь идеями для создания новых образов от своей сестры Аллы-Виктории.

Знаменитость намерен помочь сыну воплотить свой талант в жизнь и организовать первый показ юного дизайнера.

Событие назначено на 29 июня в день 11-летия Мартина. Модный дизайнер Аника Керимова помогает наследнику знаменитости воплотить эскизы в жизнь.