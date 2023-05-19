Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Китай 23-24 мая

«По приглашению премьера Ли Цяна... Премьер-министр Российской Федерации Мишустин посетит Китай с официальным визитом с 23 по 24 мая», — сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Будет обсуждено китайско-российское сотрудничество в экономической и торговой сферах", — заявили в Кремле.

Особое внимание будет уделено промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и сельскому хозяйству, отмечается в заявлении рлссийской стороны.

В ходе этого визита должно быть подписано несколько двусторонних соглашений.