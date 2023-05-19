Галкин разместил совместное фото с Пугачевой, на котором они находятся в замке в деревне Грязь

Максим Галкин разместил в Сети архивный снимок с женой Аллой Пугачевой.
Артисты позируют на лестнице их замка в подмосковной деревне Грязь.
На Алле Борисовне черное платье и колготы, подчеркнувшие стройность ее ног.
Галкин не стал подписывать фотографию, а просто отметил ее смайликом в виде сердечка.
Долгое время супруги находятся в разлуке. Юморист находится на гастролях, а мать семейства присматривает за наследниками Лизой и Гарри.
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