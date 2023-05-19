Дачный эксперт рассказал, какое удобрение может ухудшить вкусовые качества картошки

Отчего картофель вырастает мелкий и невкусный - разбираемся вместе с экспертом.
Не высаживайте клубни очень глубоко, в этом случае картофель даст много соцветий, а это плохо сказывается на урожайности и качестве корнеплодов.
Чтобы клубни росли крупными, надо брать для посева картофелины среднего размера. Их следует разрезать на несколько частей c глазками.
Но пожалуй, самое важное - это подкормки. Тут надо быть осторожным. Некоторые удобрения плохо отражаются на вкусе картофеля, и тогда все труды пойдут прахом.
Например, это можно сказать про навоз, он него вкусовые качества овоща значительно ухудшаются.
Сделать картошку более вкусной поможет одна хитрость: после завершения цветения следует оборвать ботву.
Также на вкусе картофеля негативно могут отразиться присутствие вредителей или наличие заболеваний.
Чтобы этого не случилось, проводите профилактику: обрабатывайте раствором медного купороса верхнюю часть растения, особенно в начальном периоде роста.
Защитить картофель от вредителей можно, рассадив вокруг грядок календулы, хрен, душистые травы.
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